Вокер: Тиждень тому Вінісіус спробував обіграти мене "райдугою". Я сказав йому: "Не роби це знову, я не хочу бути мемом"

Футболісти Ман Сіті та Реала поспілкувалися після першого матчу 1/2 ЛЧ.

Захисник Ман Сіті Кайл Вокер зізнався, що після першого півфіналу Ліги чемпіонів проти Реала (1:1) він по-дружньому поспілкувався з бразильським вінгером "бланкос" Вінісіусом.

"Я підійшов, щоб обійняти його, тому що він спробував обіграти мене "райдугою". Тож я сказав йому щось на кшталт: "Будь ласка, не роби це знову, я не хочу бути мемом".

Боксери б'ються, проводять хороший бій, а потім тиснуть один одному руки – це та повага, яку я відчуваю до нього. Те ж саме і з будь-яким іншим гравцем – після гарного матчу ви висловлюєте їм повагу, тому що вони на це заслуговують.

Але після стартового свистка повазі немає місця. Я виявляю до нього повагу, на яку він заслуговує, після фінального свистка, але до цього моменту людина людині вовк.

Адже ви не скажете: "Давай, проходь і забивай". Я представляю Манчестер Сіті, великий клуб із величезними амбіціями. Якщо я не можу конкурувати з топгравцями з Реала, ПСЖ або з ким би там не було ще, мене не повинно бути тут. Я маю бути впевнений, що виступаю проти найкращих і здатний справлятися з найкращими", – сказав захисник Манчестер Сіті.

Матч-відповідь між цими командами відбудеться сьогодні у Манчестері. Початок о 22:00. Перша зустріч між іспанцями та англійцями закінчилась нічиєю 1:1. Слідкувати за перипетіями матчу Манчестер Сіті — Реал Мадрид можна в текстовій трансляції на Football.ua.