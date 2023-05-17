Анчелотті: Проти Ман Сіті ми можемо зіграти краще, ніж минулого разу

Слова італійця перед матчем-відповіддю 1/2 ЛЧ.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті висловився напередодні другого півфіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.

"Завдання таке саме, як і завжди – добитися від команди кращого результату на індивідуальному та колективному рівні. Я думаю, що ми можемо зіграти краще, ніж минулого разу. Переглянувши гру, ми зможемо покращити її.

Це нелегко пояснити, але я думаю, що Ліга чемпіонів є особливою завдяки першим п'яти кубкам. Єврокубки є дуже важливими для всіх – і для гравців, і для персоналу. Важливо, що клуб зберіг історію Ді Стефано, Хенто та Амансіо", – сказав головний тренер Реала.

Матч Манчестер Сіті — Реал відбудеться 17 травня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Манчестер Сіті — Реал.