Чалханоглу: Дербі завжди важкі, але гадаю, ми заслужено перемогли і вийшли у фінал

Слова турецького півзахисника після півфіналів ЛЧ.

Півзахисник Інтера Хакан Чалханоглу прокоментував вихід своєї команди у фінал Ліги чемпіонів. Нагадаємо, у півфіналі "нерадзуррі" здолали Мілан за сумою двох матчів — 3:0.

"Хочу привітати Мілан. Вони виконали велику роботу. То був важкий матч. Але ми теж добре впоралися. Я дуже радий. Дербі завжди важкі, але гадаю, ми заслужено перемогли і вийшли у фінал.

Не знаю, чи пам'ятаєте ви, але два місяці тому я говорив про мрію, за якою ми женемося. І ось ми зіграємо у фіналі у мене вдома [у Туреччині]. Це і є справжня мрія", - цитує хавбека офіційний сайт УЄФА.

Відео голу на огляд другого півфіналу між Інтером та Міланом дивіться на Football.ua.

У фіналі Інтер зіграє з Реалом або Манчестер Сіті. Матч-відповідь між цими командами відбудеться сьогодні у Манчестері. Початок о 22:00. Перша зустріч між іспанцями та англійцями закінчилась нічиєю 1:1. Слідкувати за перипетіями матчу Манчестер Сіті — Реал Мадрид можна в текстовій трансляції на Football.ua.