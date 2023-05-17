Чжан: Індзагі — єдиний тренер, який ще не просив мене про жодного гравця

Очільник Інтера прокоментував вихід до фіналу Ліги чемпіонів.

У півфіналі Ліги чемпіонів УЄФА напередодні міланський Інтер удруге переміг Мілан у Євродербі, що дозволило йому дістатись вирішального матчу в битві за трофей.

Інтер — Мілан 1:0 Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів

Президент "нерадзуррі" Стівен Чжан після завершення гри прокоментував виступ команди.

"Ця перемога — здобуток головного тренера та його штабу. У фіналі може трапитись усе, що завгодно, ми віримо в перемогу й можемо рухатись в цьому напрямку.

Поки що не мав розмови зі своїм батьком, наберу його згодом. Він не спить допізна, щоб дивитись за матчами Інтера, і якщо ми не перемагаємо, він тисне на мене.

Ми тут уже сьомий рік. Я приїхав до Італії, коли мені було 24, а в клубі були гравці, які ніколи не грали в Лізі чемпіонів. Тепер ми дійшли до фіналу, тому ми виконали свою роботу, повернувши Інтер на вершину.

Поки ми тут, ми будемо працювати кожен день, щоб зберегти Інтер на цій позиції.

Трансферний ринок — це завжди можливість вдосконалюватися. Навколо мене багато професіоналів, і результати доводять, що ми завжди працювали добре. Допоки я обіймаю свою посаду, метою клубу буде створити кращу команду на наступний сезон, це — наша спільна мета.

Я працював з багатьма тренерами, навіть незважаючи на те, що мені лише 31 рік, але, безсумнівно, Індзагі — особливий. Дуже особливий, дуже спокійний у будь-якій ситуації.

Незалежно від того, виграємо ми чи програємо, він завжди залишається спокійним. Можливо, це його найліпша якість. Він — єдиний тренер, який ще не просив мене про жодного гравця", — заявив функціонер.

У фіналі Ліги чемпіонів УЄФА 10 червня міланський Інтер зіграє проти переможця пари Манчестер Сіті — Реал.