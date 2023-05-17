Лаутаро: Зіграти у фіналі Ліги чемпіонів — це мрія

Мрія аргентинця здійснилась.

Нападник Інтера Лаутаро Мартінес прокоментував вихід своєї команди у фінал Ліги чемпіонів. Нагадаємо, у півфіналі "нерадзуррі" здолали Мілан за сумою двох матчів — 3:0.

"Неймовірна радість. Я щасливий. Хочу сказати спасибі сім'ї. Футбол – найпрекрасніша річ у світі. Зіграти у фіналі Ліги чемпіонів – це мрія.

Щоразу, як виходжу на поле, щосили намагаюся допомагати партнерам по команді. Ми усвідомлювали: ми маємо шанс вийти у фінал Ліги чемпіонів, — і своє завдання ми виконали.

Ми чудово проробили свою роботу в обох матчах. Сила – у команді. У мене дуже схоже було на чемпіонаті світу: коли всі згуртовані, виходить відіграти у важливих матчах на максимумі можливостей", — цитує гравця офіційний сайт УЄФА.

Відео голу на огляд другого півфіналу між Інтером та Міланом дивіться на Football.ua.

У фіналі Інтер зіграє з Реалом або Манчестер Сіті. Матч-відповідь між цими командами відбудеться сьогодні у Манчестері. Початок о 22:00. Перша зустріч між іспанцями та англійцями закінчилась нічиєю 1:1. Слідкувати за перипетіями матчу Манчестер Сіті — Реал Мадрид можна в текстовій трансляції на Football.ua.