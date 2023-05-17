Дзанетті: Хотів би уникнути Реала в фіналі, бо Ліга чемпіонів, здається, створена для нього

Керманич Інтера прокоментував вихід до фіналу Ліги чемпіонів.

Напередодні міланський Інтер удруге переміг Мілан у Євродербі в півфіналі Ліги чемпіонів УЄФА, що дозволило йому дістатись вирішального матчу в битві за трофей.

Інтер — Мілан 1:0 Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів

Віце-президент "нерадзуррі" Хав’єр Дзанетті після завершення гри прокоментував виступ власної команди.

"Хотів би уникнути Реала в фіналі, бо Ліга чемпіонів, здається, створена для нього.

Але найголовніше для нас зараз — узагалі потрапити до фіналу. Це був важкий шлях, бо дуже непросто грати дербі у півфіналі. Саме таким чином я й зазнав поразки в 2003 році.

Я дуже радий за Лаутаро Мартінеса. У складі нашої команди він покращується з кожним роком. Він є нашим орієнтиром, і ми тримаємо його в клубі, тому що він надто важливий. Поки що — він залишається тут, а далі побачимо.

Давайте насолоджуватись цією перемогою. Він щасливий тут, де знайшов свій дім. Він щасливий у Мілані, і я сподіваюся, що це триватиме ще дуже довго.

Дістатись до фіналу було важко, але ми зробили неймовірну річ. Це — здобуток команди та тренера, які змогли відреагувати у важкі моменти. Індзагі мало говорив зайвих речей і довів, що гідний фіналу", — заявив аргентинський функціонер.

У фіналі Ліги чемпіонів УЄФА 10 червня міланський Інтер зіграє проти переможця пари Манчестер Сіті — Реал.