Манчестер Сіті — Реал: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів 17.05.2023

Онлайн-трансляція другого матчу 1/2 фіналу головного єврокубкового турніру.

У середу, 17 травня, Манчестер Сіті на своєму полі прийме Реал у рамках матчу-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів.

Поєдинок відбудеться у Манчестері на арені Етіхад Стедіум. Стартовий свисток зустрічі заплановано на 22:00 за київським часом.

Перша гра видалася не такою результативною. Команди лише одного разу обмінялися голами, але від меншої кількості голів градус протистояння нижче не став.

Дивитись онлайн-трансляцію матчу Манчестер Сіті — Реал:

У цій новині буде доступна наша текстова онлайн-трансляція.

Більше того, в Україні матч між Манчестер Сіті та Реалом покаже платформа MEGOGO.

Нагадаємо, матч Манчестер Сіті — Реал відбудеться завтра, 17 травня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Манчестер Сіті — Реал.