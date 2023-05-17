Мальдіні: Якби я хотів сильнішого складу прямо зараз, я б зробив інший вибір на ринку

Функціонер Мілана прокоментував виліт із Ліги чемпіонів.

Мілан напередодні вдруге програв Євродербі міланського Інтеру в півфіналі Ліги чемпіонів УЄФА, через що був змушений залишити поточний розіграш міжнародних змагань.

Інтер — Мілан 1:0 Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів

Технічний директор "россонері" Паоло Мальдіні після завершення гри прокоментував виступ команди в розрізі трансферної політики клубу.

"Шарль Де Кетеларе є прикладом гравця, який має вдосконалюватись. Нам було б простіше і дешевше вибрати такого гравця, як Пауло Дібала, на початку сезону. Але чи був би він правильним гравцем для нашого проекту? Чи був би він доречним і поділяв би наші погляди на майбутнє? Немає впевненості в цьому.

У нас є ідея й концепція. Ми хочемо створити молоду та талановиту команду, а підписувати молодих гравців завжди ризиковано. Сандро Тоналі мав труднощі в своєму першому сезоні, те ж саме сталося з Шарлем цього року. Але таким є наше уявлення про футбол, наше уявлення про інвестиції.

Це спільна думка з власниками. Якби я хотів сильнішого складу прямо зараз, я б зробив інший вибір на ринку. У нас є проект, який ми разом розвиваємо. Потрібен час та розуміння, що ми — Мілан. І хто краще за мене знає нашу велику історію?

У Орігі є все, щоб стати великим нападником. У нього є темп, удар і техніка, але це правда, що наразі він безуспішно намагається забити в чужі ворота. Чесно кажучи, ми дуже багато від нього очікуємо.

Дівок приєднався до нас як вільний агент, але ми зробили важливу інвестицію з точки зору зарплати. Коли ми бачимо його на тренуванні, ми знаємо, що він може нам дати. Він — досвідчений гравець, але він не дав нам того, чого ми очікували. Ми підписали його як дублера для Жиру", — заявив італійський функціонер.

Наступний матч Мілан проведе вдома проти генуезької Сампдорії.