Індзагі: Керівництво Інтера просило мене вийти до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Керманич Інтера прокоментував вихід до фіналу Ліги чемпіонів.

Напередодні міланський Інтер удруге переміг Мілан у Євродербі в півфіналі Ліги чемпіонів УЄФА, що дозволило йому дістатись вирішального матчу в битві за трофей.

Інтер — Мілан 1:0 Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів

Головний тренер "нерадзуррі" Сімоне Індзагі після завершення гри прокоментував виступ власної команди.

"Лише в найближчі кілька днів ми дійсно зможемо зрозуміти, що саме сталось сьогодні ввечері. Від самого початку це була виключно мрія, але ми завжди вірили, що зможемо здійснити цей надзвичайний ривок і виграти півфінал у дербі таким чином. Це приносить величезне задоволення.

Ми можемо тільки похвалити хлопців. Вони показали силу, рішучість, агресивність, концентрацію — вони були чудові. Ми зіграли чотири дербі з січня й виграли в усіх чотирьох. Ми знаємо, що Мілан є чемпіоном Італії та має величезну якість, але гравці були чудовими і заслуговують насолоджуватись цим вечором.

Я давно говорив, що ми докладемо шалених зусиль, не дивлячись на те, якого рівня змагання, просто намагаючись досягти найкращого. Із 1 квітня ми грали кожні 48-72 години, але ми дійшли до двох фіналів і змінили на краще ситуацію в Серію А.

Реал чи Манчестер Сіті? Це — дві найкращі команди Європи. Я задоволений тим, чого ми досягли, і, безумовно, буду дивитися завтрашній матч з великим, великим інтересом.

Я знаю тих, хто завжди був поруч зі мною в мою скрутну хвилину, а хто — ні. Я знаю, що сталося за останні місяці, але мені пощастило, що поруч зі мною є чудовий персонал, команда, яка слідувала за мною в усьому протягом 20 місяців. Тепер нам потрібно зіграти ще два фінали, завершити чемпіонат, у якому ще є, за що можна боротись.

Я пишаюся тим, що перебуваю в цьому клубі. 19 місяців тому мене попросили дійти до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, чого клубу не вдавалось із 2011 року. Я вважав, що в минулому сезоні Ліга чемпіонів була для нас дуже хорошою, а цього — ще кращою. Нам ніхто нічого не давав безкоштовно, ми зіткнулися з сильними суперниками й заслужили місце у фіналі", — заявив італійський фахівець.

У фіналі Ліги чемпіонів УЄФА 10 червня міланський Інтер зіграє проти переможця пари Манчестер Сіті — Реал.