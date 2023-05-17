Піолі: Інтер забив за своєї першої нагоди, а Мілан — ні

Керманич Мілана прокоментував виліт із Ліги чемпіонів.

Напередодні Мілан удруге програв Євродербі міланського Інтеру в півфіналі Ліги чемпіонів УЄФА, через що був змушений залишити поточний розіграш міжнародних змагань.

Інтер — Мілан 1:0 Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів

Головний тренер "россонері" Стеафано Піолі після завершення гри прокоментував виступ власної команди.

"Не стану приховувати, що в команди є величезне розчарування після цієї гри. Це була чудова подорож, і жодна з команд, які додали груповий етап минулого сезону, не змогла дійти до півфіналу, обігравши такі команди, як Тоттенгем та Наполі. Однак ми все одно хотіли дістатись фіналу.

Також є розчарування, тому що ми, на жаль, зіпсували півфінал у перші 15 хвилин першого матчу. Із іншого боку, ми зіткнулися з дуже сильною командою і в основному виконали свої завдання. У нас було кілька шансів вийти з глухого кута цього вечора. Це мало б спрацювати, але, імовірно, ми недостатньо для цього зробили.

Я не можу ні в чому дорікнути своїм гравцям, вони виклались на повну, ми постаралися зіграти в свій стиль футболу і всією тією енергією, яка в нас залишилася. Але тепер нам потрібно завершити сезон на високій ноті, тому що було б шкода, якщо б ми так нічого й не досягли.

Якщо ви починаєте півфінал і програєте з рахунком 0:2 після 12 хвилин, це має значні наслідки. Це правда, що кінцевий результат впливає на оцінку гри, але я думаю, що сьогодні ввечері ми зіграли набагато ближче до другої половини першого матчу. Гра була, переважно, рівною, і ми просто не скористались нашими шансами. Це й стало нашим обмеженням у цих двох матчах.

Ми не були такими небезпечними попереду, як зазвичай, через міцність оборони Інтера, а також через те, що ми не підняли темп і були недостатньо точними в передачах.

На цьому рівні потрібно піднімати планку, і ми пробували все, але цього не вистачило. Інтер намагався забити за своєї першої нагоди, тоді як ми не робили того ж.

Я готував зміни, коли суперники забили гол. Команда добре контролювала м’яч, і ми кілька разів виходили на межу їхньої карної зони, але нам не вистачило точності та якості, щоб завершити ці ситуації. Потім, коли ми готували заміни, стався гол і на цьому все закінчилось", — заявив італійський фахівець.

Наступний матч Мілан проведе вдома проти генуезької Сампдорії.