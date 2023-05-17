Манчестер Сіті — Реал Мадрид. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 17.05.2023

Football.ua представляє прев'ю до матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів, який пройде 17 травня і розпочнеться о 22:00.

У рамках матчу-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА на нас чекає протистояння між Манчестер Сіті та мадридським Реалом, яке пройде на стадіоні Етіхад в Англії.

ВІВТОРОК, 17 ТРАВНЯ, 22:00. ЕТІХАД СТЕДІУМ, МАНЧЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ШИМОН МАРЦИНЯК (ПОЛЬЩА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO. ПЕРШИЙ МАТЧ — 1:1

Футбольний європейський сезон поступово підходить до свого завершення. Вчора ми дізналися ім'я першого фіналіста Ліги чемпіонів, яким цілком заслужено з точки зору самої гри став Інтер. Проте для багатьох уболівальників саме протистояння між Манчестер Сіті та мадридським Реалом вважається "народним фіналом", адже, говоритимемо прямо, "італійську гілку" після жеребкування раунду плей-оф котирували не так сильно, як протилежну "зіркову гілку" з Ман Сіті, Реалом, Баварією та ПСЖ.

Хосеп Гвардіола та компанія вже мають гіркий досвід протистояння з Реалом, який ми ще не встигли забути. Минулого року в матчі-відповіді ЛЧ манчестерський гранд до 90-ї хвилини мав перевагу над "вершковими" в рахунку за сумою двох зустрічей 5:3, але потім спрацювала так звана "лігочемпіонівська магія Реала" — "містяни" пропустили два м'ячі у компенсований до другого тайму час, а потім ще один гол вони пропустили в овертаймах. І з того моменту стилістично команди практично не змінилися – Манчестер Сіті продовжує робити ставку на тотальний контроль м'яча та домінування, а Реал не проти і навіть "за" виступити другим номером проти сильного суперника, зіграти організовано в обороні, а потім покарати на швидкій контратаці.

Хтось скаже, що минулого року Манчестер Сіті не мав такого чистого забивного центрфорварда, як Ерлінг Голанд. Так, не було. Але чи багато моментів "вершкові" дозволили створити норвежцю у їхній першій зустрічі на Сантьяго Бернабеу? У тому і проблема для Манчестер Сіті та його стилю, що таким командам катастрофічно важко без наявності вільного простору, а колектив Карло Анчелотті цей простір дуже добре вміє обмежувати до мінімума. Через це навіть такий бомбардирський звір, як Голанд, вже не виглядав таким звіром, а уникнути мінімальної поразки в Мадриді "містянам" вдалося завдяки високому пресингу та майстерному дальньому удару Кевіна де Брюйне, а не за рахунок якоїсь геніальної комбінації.

Стиль і футбольна філософія Анчелотті — найпростіший, але при цьому дуже ефективний спосіб досягти успіху проти таких команд, як Манчестер Сіті, навіть якщо в тебе немає в команді зірки світового рівня на кожній з позицій. У Реала ж такі футболісти є, при цьому після дискваліфікації до складу ще й повертається центрбек Едер Мілітао. "Вершковим" не потрібно обігравати Ман Сіті у футбол, щоб перемогти. Такі прагматичні суперники є найнебезпечнішими для Гвардіоли (згадати той же Брентфорд в АПЛ), тому керманичу "містян" доведеться чимось дивувати в тактичному плані. Але тут головне не перемудрити і зберігати концентрацію до фінального свистка. Можливо, десь пожертвувати вірністю до своєї філософії заради результату, до чого Гвардіола вдається дуже рідко та часто платив за це велику ціну.

За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Хосепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті пропонується коефіцієнт 1,61, тоді як потенційний успіх Реала оцінюється показником 5,30. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,50.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, ﻿Діаш, Аканджі — Стоунз, ﻿Родрі — Бернарду Сілва, де Брюйне, Гюндоган, Гріліш — Голанд

Реал Мадрид: Куртуа — Карвахаль, Мілітао, Рюдігер, Алаба —Модріч, Кроос, Камавінга — Вальверде, Бензема, Вінісіус Жуніор

Не зіграють: Менді — ...

Під питанням: Аке — Камавінга

ЦИТАТИ ТРЕНЕРІВ

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола : "Нас чекає гра на виліт. У чомусь можемо оборонятися краще, десь, можливо, інакше атакувати. Алаба та Рюдігер дуже щільно опікувалися Ерлінга, майже не залишаючи йому вільних зон. Можливо, змінимо пару речей у матчі-відповіді".

Головний тренер Реала Карло Анчелотті : "Ми добре контролювали хід гри [у першому матчі]. Коли суперник довго володів м'ячем, ми під контролем тримали оборону, а потім, як тільки ми починали розігрувати м'яч, вже створювали проблеми супернику".

ПОТОЧНА ФОРМА

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ (з 2010 року)