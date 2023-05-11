Томорі: Слід вірити, що Мілан може вийти у фінал Ліги чемпіонів

Слова захисника Мілана після невдалого матчу Ліги чемпіонів.

Захисник Мілана Фікайо Томорі прокоментував поразку від Інтера (0:2) в першому півфіналі Ліги чемпіонів.

"Два голи за перші 15 хвилин — це удар нижче за пояс. Потрібно було багато часу, щоб повернутися в гру. У команді відчувалася тривога. У таких матчах це не можна. Але це лише перша гра. Не можна опускати голову. Ми розчаровані, але можемо виправити ситуацію. Потрібно рухатися до наступної гри.

Ми програли через невдалий початок. Ми пропустили два швидкі м'ячі. Проти Інтера у такій ситуації складно щось виправити.

Слід вірити, що ми можемо вийти у фінал. Ми розчаровані, але це лише перша половина протистояння. Знаємо, що Інтер дуже сильний, але якщо зіграємо близько до максимуму, зможемо доставити їм проблеми", — цитує гравця Мілана офіційний сайт УЄФА.

Матч-відповідь поміж міланським Інтером та Міланом відбудеться 16 травня.

Відео голів та огляд матчу Мілан — Інтер дивіться на Football.ua.