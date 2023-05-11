Ачербі: Інтер забив два голи в першій грі, але Мілан може зробити те ж саме наступного разу

Захисник Інтера прокоментував перемогу над Міланом.

У першому півфіналі Ліги чемпіонів УЄФА міланський Інтер напередодні здобув перемогу над Міланом.

Мілан — Інтер 0:2 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Захисник "нерадзуррі" Франческо Ачербі після завершення гри розповів про враження від подій на полі.

"Ми погано почали другий тайм, могли пропустити гол, тому нам потрібно звернути увагу на матч-відповідь. Ми забили два голи сьогодні, але вони можуть зробити те ж саме наступного разу.

Тим паче, що наступного разу в Мілана до складу повернеться Рафаель Леау. Для них це має додаткову цінність, тому що він — їхній найкращий гравець.

Нашому ж успіху сьогодні маємо завдячувати командній роботі та бажанню досягти чогось неймовірного на початку року", — заявив аргентинський виконавець.

Матч-відповідь поміж міланським Інтером та Міланом відбудеться 16 травня.