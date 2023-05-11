Стрічка новин

00:49

Мілан — Інтер 0:2 Відео голів та огляд матчу 10.05.2023

00:28

Мхітарян визнан найкращим гравцем матчу між Міланом та Інтером

23:57

Інтер упевнено здолав Мілан у першому Євродербі

22:52

Джеко — другий за віком гравець, який забив у півфіналі Ліги чемпіонів

22:34

Гол Манчестер Сіті у ворота Реала не перевіряв ВАР, бо Камавінга володів м’ячем після виходу в аут — ESPN

22:00

Мілан — Інтер: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів 10.05.2023

20:46

Лаутаро Мартінес, Джеко та Салемакерс зіграють із перших хвилин у міланському Євродербі

18:22

Батько Голанда: Арахіс я не кидав, ми гарно покепкували з фанатами Реала

17:40

Каррагер: Якщо Ман Сіті виграє Лігу чемпіонів, то Де Брюйне стане в один ряд з Іньєстою, Хаві та Модричем

16:39

Куртуа: Матч на Етіхаді буде схожий на фінал Ліги чемпіонів