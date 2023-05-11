Мілан — Інтер 0:2 Відео голів та огляд матчу 10.05.2023

У рамках першого півфінального матчу Ліги чемпіонів УЄФА Інтер упевнено обіграв Мілан у дербі.
"Нерадзуррі" відправили у ворота принципового суперника два швидкі "сухі" м'ячі в першому таймі, авторами яких стали Едін Джеко та Генріх Мхітарян, завдяки чому вони здобули впевнену перемогу.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Мілан — Інтер у півфіналі Ліги чемпіонів-2022/23:
Мілан — Інтер 0:2
Голи: Джеко, 8, Мхітарян, 11
Мілан: Меньян — Калабрія (Калулу, 82), К’єр (Тіав, 59), Томорі, Ернандес — Крунич, Тоналі, Беннасер (Мессіас, 18) — Салемакерс (Орігі, 60), Жиру, Діас (Побега, 82).
Інтер: Онана — Дарміан, Ачербі, Бастоні — Думфріс, Барелла, Чалханоглу (Гальярдіні, 77), Мхітарян (Брозович, 62), Дімарко (де Врей, 70) — Мартінес (Корреа, 78), Джеко (Лукаку, 70).
Попередження: Крунич, Томорі — Мхітарян