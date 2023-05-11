Бастоні: Не можна втрачати голову. Через шість днів на нас чекає важкий матч

Гравець Інтера проаналізував матч з Міланом.

Захисник Інтера Алессандро Бастоні прокоментував перемогу над Міланом в першому півфіналі Ліги чемпіонів.

"Саме до такого матчу ми й готувалися. Знали, як грає Мілан, але якщо не брати до уваги техніку і тактику, було важливо проявити рішучий настрій на полі. Це було дербі. Але перш за все це був півфінал Ліги чемпіонів. Не щодня береш участь у таких матчах. Ми хотіли добре розпочати, і ми це зробили.

Ми раді, бо розуміли, який це важливий матч. Але не можна втрачати голову. Через шість днів на нас чекає ще один поєдинок, який буде таким же важким", — сказав Бастоні для Inter TV.

Матч-відповідь поміж міланським Інтером та Міланом відбудеться 16 травня.

Відео голів та огляд матчу Мілан — Інтер дивіться на Football.ua.