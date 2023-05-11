Стрічка новин

10:21

Джеко: Так, мені й досі 37. Але я почуваюся добре

10:02

Мхітарян: Не хочу думати, що Інтер уже в фіналі

09:59

Томорі: Слід вірити, що Мілан може вийти у фінал Ліги чемпіонів

09:48

Бастоні: Не можна втрачати голову. Через шість днів на нас чекає важкий матч

09:44

Ачербі: Інтер забив два голи в першій грі, але Мілан може зробити те ж саме наступного разу

09:34

Калабрія: У матчі-відповіді потрібно віддати всі сили й викластися на сто відсотків

08:59

Лаутаро: Проблеми почались тому, що Інтер знизив інтенсивність

08:40

Індзагі: Є розуміння того, що ми попереду за рахунком у дуелі проти Мілана

08:20

Піолі: Інтер зіграв краще в першому таймі й забив два голи, а Мілан зіграв краще в другому таймі, але не забив

08:00

Інтер уперше в історії переміг Мілан у Євродербі