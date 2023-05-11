Калабрія: У матчі-відповіді потрібно віддати всі сили й викластися на сто відсотків

11 травня 2023

Давиде Калабрія, офіційний сайт УЄФА

Гравець Мілана проаналізував матч з Інтером.

Капітан Мілана Давиде Калабрія прокоментував поразку від Інтера (0:2) в першому півфіналі Ліги чемпіонів.

"Наш настрій був далеким від ідеалу. Вони показали хорошу реалізацію. Це і вирішило результат матчу. Проаналізуємо цю гру. Вони сильні, але ми не повинні підходити до матчів із таким настроєм. У матчі-відповіді потрібно віддати всі сили й викластися на сто відсотків", — цитує футболіста офіційний сайт УЄФА.

Матч-відповідь поміж міланським Інтером та Міланом відбудеться 16 травня.

Відео голів та огляд матчу Мілан — Інтер дивіться на Football.ua.

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