Джеко — другий за віком гравець, який забив у півфіналі Ліги чемпіонів

Боснійський форвард став ще одним футболістом, який зміг забити понад 20 голів після 30 років.

Наразі проходить поєдинок 1/2 фіналу Ліги чемпіонів, у якому Мілан приймає Інтер.

Рахунок у матчі було відкрито на восьмій хвилині, коли нападник "нерадзуррі" Едін Джеко замкнув подачу з кутового від Хакана Чалханоглу.

За інформацією MisterChip, Джеко став другим за віком гравцем, який зміг забити у півфіналі чи фіналі Ліги чемпіонів, поступаючись лише Райану Гігзу (37 років та 148 днів), який забив у ворота Шальке у 2011 році. На момент голу Джеко було 37 років та 54 дні.

Також Squawka зазначає, що Джеко увійшов до клубу гравців, які змогли забити 20 і більше голів у Лізі чемпіонів після 30 років. До нього входять Кріштіану Роналду, Ліонель Мессі, Роберт Левандовські, Карім Бензема, Златан Ібрагімович та Дідьє Дрогба.

На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Мілан – Інтер.