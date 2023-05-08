Мілан — Інтер: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів 10.05.2023

Онлайн-трансляція першого матчу 1/2 фіналу головного єврокубкового турніру.

У середу, 10 травня, відбудеться перший матч півфіналу Ліги чемпіонів, під час якого Мілан зіграє проти Інтера.

Напередодні єврокубкового матчу команда Стефано Пьолі обіграла Лаціо в Серії А з рахунком 2:0, а Інтер же з аналогічним рахунком впорався з іншою римською командою — Ромою.

Мілан — Інтер: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Перша гра пройде на полі Мілана, а стартовий свисток матчу прозвучить о 22:00 за київським часом.

У цій новині буде доступна наша текстова онлайн-трансляція.

Дивитись онлайн-трансляцію матчу Мілан — Інтер:

Більше того, в Україні матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів між Міланом та Інтером покаже платформа MEGOGO.

Нагадаємо, матч Реал — Манчестер Сіті відбудеться завтра, 9 травня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Мілан – Інтер.