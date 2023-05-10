Анчелотті: Рефері не був достатньо уважним. Але зараз — Forza Мілан!

Керманич Реала прокоментував нічию проти Манчестер Сіті.

Мадридський Реал напередодні на власному полі зіграв унічию проти англійського Манчестер Сіті в першому півфіналі Ліги чемпіонів УЄФА.

Реал — Манчестер Сіті 1:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Головний тренер "галактікос" Карло Анчелотті після завершення гри прокоментував виступ власної команди.

"Я вважаю, що результат не винагороджує те, що ми зробили на футбольному полі. Але ця гра залишає в нас позитивні відчуття, ми можемо зіграти в матчі-відповіді в такий самий футбол.

Справді, якщо ми повторимо такий підхід, у нас буде перевага на полі. Ми залишимось дуже небезпечними в гостях.

Чи стали ми грати повільніше після гола Вінісіуса? Ні, навпаки. Після відтинку матчу з перевагою суперників це був момент, коли ми почали грати краще, могли забити другий гол, але саме тоді забили суперники.

Окреме питання — робота арбітра на цій грі. Він був не дуже обачним у демонстрації карток і під час деяких ситуацій, таких як кутові удари. У півфіналі все ж таки потрібно бути більш зосередженим на грі.

Міланське дербі в другому півфіналі? Я пам'ятаю 2003 рік, дуже важкий півфінал. Приємно, що дербі такого рівня повернулось до Європу. Але зараз, при всій повазі до Інтера, я не можу не сказати: "Forza Мілан!" Побачимося знову у Стамбулі? Будемо сподіватися", — заявив італійський фахівець.

Матч-відповідь поміж англійським Манчестер Сіті та мадридським Реалом відбудеться 17 травня.