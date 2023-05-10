Шевченко: Мені подобається цей Мілан. Він вміє страждати й боротися

10 травня 2023

АНДРІЙ ШЕВЧЕНКО, GETTY IMAGES

Думка легенди Мілана.

Легенда українського футболу та ексфорвард Мілана Андрій Шевченко висловився щодо свого колишнього клубу напередодні матчу 1/2 фіналу ЛЧ Мілан — Інтер.

"Мені подобається цей Мілан. Вони всі грають один за одного. Я помічаю це, особливо у важкі моменти. Крім того, є якісні гравці, вони можуть вирішити або перевернути долю матчу.

Мілан — Інтер. Напередодні

Сьогоднішній Мілан вміє страждати й боротися, вміє забруднитися, якщо потрібно. Крім того, добре видно руку тренера і клубу", — сказав Шевченко для Tuttomercatoweb.

Матч Мілан — Інтер відбудеться 10 травня, о 22:00.

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