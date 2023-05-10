Лаутаро Мартінес, Джеко та Салемакерс зіграють із перших хвилин у міланському Євродербі

Мілан та міланський Інтер зіграють у першому півфіналі Ліги чемпіонів УЄФА на полі Сан Сіро.
Стефано Пьолі, після перемоги над римським Лаціо (2:0), залучив до стартового складу Салемакерса та Діаса.
Сімоне Індзагі, на тлі перемоги над Ромою (2:0), використав із перших хвилин Мхітаряна в центральній вісі, тоді як пару нападників складуть Мартінес та Джеко.
Мілан: Меньян — Калабрія, К’єр, Томорі, Ернандес — Крунич, Тоналі, Беннасер — Салемакерс, Жиру, Діас.
Запасні: Міранте, Нава, Балло, Ребич, Калулу, Орігі, Тіав, Мессіас, Побега, Габбія, Де Кетеларе
Інтер: Онана — Дарміан, Ачербі, Бастоні — Думфріс, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко — Мартінес, Джеко.
Запасні: Ханданович, Кордаз, Гал’ярдіні, де Врей, Госенс, Корреа, Белланова, Асллані, Д’Амброзіо, Дзанотті, Брозович, Лукаку.
Гра Мілан — Інтер почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.