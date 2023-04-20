Голанд встановив рекорд за результативністю у плей-оф Ліги чемпіонів

Норвезький форвард перевершив досягнення Садіо Мане.

Манчестер Сіті у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів розійшовся миром з Баварією (1:1).

У складі "городян" черговим результативним ударом відзначився нападник Ерлінг Голанд.

Таким чином, у перших десяти матчах плей-оф Ліги чемпіонів 22-річний норвежець забив 13 голів, що є новим рекордом турніру.

Попереднє досягнення належало вінгеру Баварії Садіо Мане, який у своїх перших десяти матчах забив дев'ять голів.

Також Голанд повторив рекорд з голів, забитих протягом одного сезону ЛЧ для гравців з англійської Прем'єр-ліги. До цього такий рекорд утримував Руд ван Ністерлой із сезону-2002/03, коли він забив 12 голів за МЮ.

Більше того, Голанд по голах у Лізі чемпіонів наздогнав Неймара та Луїса Суареса. Загалом на рахунку норвежця 35 голів у 27 матчах.

Раніше стали відомі претенденти на звання найкращого гравця тижня у Лізі чемпіонів.