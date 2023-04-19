Тіаго Сілва: Можливо, це моя остання гра в Лізі чемпіонів. Сумно закінчувати ось так

19 квітня 2023

ТІАГО СІЛВА, GETTY IMAGES

Бразилець підсумував виступи команди в найпрестижнішому турнірі Європи.

Захисник Челсі Тьяго Сілва прокоментував поразку своєї команди у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Реала (0:2).

"Засмучений, що матч завершився таким чином, адже у нас було кілька моментів.

Можливо, це моя остання гра в Лізі чемпіонів. Сумно закінчувати ось так", — сказав Сілва.

Також бразилець висловився щодо результативності команди. Він вважає, що не лише нападники винні в тому, що лондонці мало забивають.

"Ми контролювали гру в першому таймі, у нас навіть було кілька шансів. Але Реал використовує перший шанс, який у них іиникає. Ми створюємо моменти, але я не розумію, чому ми їх не реалізовуємо. І це не проблема нападників. Якби Кукурелья забив, то гра вийшла інакшою", — закінчив бразилець.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Челсі — Реал.

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