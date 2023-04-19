Тухель: Недоречно говорити про перемогу над Сіті 4:0 або 5:1 — треба бути реалістами, але ми віримо в себе

Фахівець висловився перед другою грою проти Сіті.

Головний тренер Баварії Томас Тухель поспілкувався зі ЗМІ напередодні матчу-відповіді проти Манчестер Сіті у чвертьфіналі Ліги чемпіонів. Перший поєдинок між цими командами завершився дуже впевненою перемогою Ман Сіті — 3:0.

"Нам потрібне диво. Я не знаю, чи доречно говорити про рахунок 4:0 або 5:1 – треба бути реалістами, але ми віримо в себе.

Нам треба вірити, а віра означає, що все у наших руках. Нам потрібно досягти результату за допомогою командного духу, ефективності та енергії.

Ми не одні, ми можемо боротися як команда, і у нас є наші глядачі, які будуть готові боротися разом із нами", – сказав Тухель.

Матч між Баварією та Манчестер Сіті пройде 19 квітня у Німеччині. Початок поєдинку — о 22:00 за київським часом.