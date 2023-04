Нападник Челсі Кай Гаверц прокоментував поразку своєї команди у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Реала (0:2).

"Важко передати словами, що я відчуваю після вчорашнього вечора. Ми будемо вчитися на цих важких моментах. Це був важкий сезон, але ми повернемося. Дякую за підтримку минулого вечора", — написав футболіст у своєму твіттері.

Difficult to put into words how it feels after last night. We’ll learn from these hard moments. It's been a difficult season but we'll come back from this.



Thank you for the support last night! pic.twitter.com/l0ofCO7aXV