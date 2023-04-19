Шмідт: Інтер знає, як поставити нас у скрутне становище

Наставник "орлів" поділився своїми думками перед матчем проти Інтера.

Головний тренер Бенфіки Рогер Шмідт прокоментував майбутній матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Інтера.

"Це буде складна гра, нам потрібно буде подумати про фазу захисту, але ми починаємо з рахунку 0:2 на користь Інтера.

Це небезпечна команда, тому що Інтер знає, як поставити нас у скрутне становище. Нам потрібно дочекатися гри та зосередитись на тому, що ми повинні зробити на полі. Забити швидкий гол було б ідеально.

Гравці мають довести свою цінність, ми не хочемо виправдань, бо в нас дуже амбітна команда. Минулого тижня ми не показали гарну гру, але все ж таки це був матч, який вирішився епізодами. Я завжди вірю у свою команду. Складна ситуація, шанси не 50 на 50.

У Інтера бюджет вдвічі більший за наш, але це гра, ми всі граємо 90 хвилин, і ми можемо це зробити.

Подивіться на статистику, навіть першого матчу. Це не був явний рахунок 0:2, тому що ми мали багато моментів і високий xG. Ми повинні вірити в себе з огляду на сезон і враховуючи те, що важко, але можливо", — наводить слова Шмідта сайт Джанлуки ді Марціо.

Нагадаємо, матч Інтер — Бенфіка відбудеться сьогодні, 19 квітня, о 22:00 за київським часом. Слідкувати за ключовими подіями матчу можна буде на Football.ua.