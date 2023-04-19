Інтер — Бенфіка. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 19.04.2023

Football.ua представляє прев'ю до матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, який пройде 19 квітня і розпочнеться о 22:00.

Інтер в рамках другого чвертьфінального поєдинку Ліги чемпіонів зіграє на своєму полі проти Бенфіки.

ІНТЕР — БЕНФІКА

СЕРЕДА, 19 КВІТНЯ, 22:00. СТАДІОН ДЖУЗЕППЕ МЕАЦЦА, МІЛАН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КАРЛОС ДЕЛЬ СЕРРО (ІСПАНІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА СЕРВІСІ MEGOGO. ПЕРШИЙ МАТЧ — 2:0

Інтер, відверто говорячи, провалює поточний відтінок сезону в рамках національного чемпіонату. В останніх трьох матчах були поразки від Фіорентини та Монци, а також нічия з Торіно. Крім того, команда Сімоне Індзагі зіграла внічию в Кубку Італії проти Ювентуса, врятувавшись на останніх хвилинах — цю гру також не можна записати в актив команді.

Таким чином, єдиною білою плямою для Інтера залишається перемога в першому матчі чвертьфіналу проти Бенфіки. Але й в тому матчі не можна сказати, що команда Сімоне Індзагі виглядала краще, ніж супротивник. Просто італійці більш вдало реалізували свої шанси.

Звичайно, результат першого матчу дозволяє оптимістично дивитись вперед, але Бенфіка, вочевидь, буде битися до кінця.

Інтер — Бенфіка: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Бенфіка, своєю чергою, була у відмінній формі до зустрічі з Порту. Команда Рогера Шмідта поступилась "драконам" з рахунком 1:2, що не повинно було стати ударом для гравців, адже перевага в чемпіонаті дозволяє робити помилки. Після цього була поразка від Інтера, а вихідними "орли" знов програли в чемпіонаті — Шавішу.

І не можна сказати, що тренер випустив другий склад, бо більшість гравців були основними, тому форма Бенфіки викликає багато хвилювань.

Інтер буде намагатись врятувати сезон вдалим виступом у Лізі чемпіонів. Якби не така стадія єврокубка, Сімоне Індзагі, вірогідно, вже б звільнили.

Бенфіка ж намагатиметься дійти до історичного півфіналу, проте результат першої гри дуже цьому заважає, але Ліга чемпіонів вже бачила достатньо яскравих камбеків.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Інтер: Онана — Дарміан, Ачербі, Бастоні — Думфріс, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко — Лаутаро, Джеко

Бенфіка: Влаходімос — Жілберто, Сілва, Отаменді, Грімальдо — Флорентіну, Шікінью — Еурснес, Сілва, Маріу — Рамуш

Не зіграють: Шкрініяр — Бах, Дракслер

Під питанням: Де Врей

ТРЕНЕРИ ГОВОРЯТЬ:

Сімоне Індзагі, Інтер:

"Ми знаємо, наскільки хороші суперники. Це буде складний матч, і ми повинні показати все, на що здатні.

Нам потрібно працювати дуже згуртовано, якщо хочемо перемогти. Нам протистоїть чудова команда, яка, як і ми, останнім часом не показує у своїй лізі тих результатів, на які заслуговує.

Ми знаємо сильні сторони Бенфіки. У нас є фора у два голи, але нам буде важко. Нам доведеться грати з великою інтенсивністю, бо Бенфіка багато бігає та грає у пас. Нам потрібно перешкодити їм своєю працездатністю".

Рогер Шмідт, Бенфіка:

"Ми повинні забити. У цьому сезоні ми вже показали в різних змаганнях, що у нас є все для цього, навіть у дуже важливих матчах. Ми створили кілька можливостей, але нам потрібен тактичний баланс у нашому більш атакуючому стилі гри".

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