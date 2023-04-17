Інтер — Бенфіка: онлайн-трансляція матчу 19.04.2023 Ліги чемпіонів

Онлайн-трансляція матчу-відповіді 1/4 фіналу головного єврокубкового турніру.

У середу, 19 квітня, в рамках матчу-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів Інтер на своєму полі прийме Бенфіку.

Інтер — Бенфіка: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Нагадаємо, що перша зустріч завершилася виїзною перемогою Інтера – 2:0.

Шанси португальського колективу на прохід далі не такі високі, але це Ліга чемпіонів, де може бути все, що завгодно.

Поєдинок відбудеться о 22:00 за київським часом.

Дивитись онлайн-трансляцію матчу Інтер — Бенфіка:

У цій новині буде доступна наша текстова онлайн-трансляція.

Крім того, у прямому ефірі поєдинок покаже платформа MEGOGO.

Матч Інтер — Бенфіка відбудеться 19 квітня о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція поєдинку.