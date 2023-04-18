Індзагі: Ми знаємо сильні сторони Бенфіки

Наставник дав свій коментар.

Напередодні матчу-відповіді проти Бенфіки у чвертьфіналі Ліги чемпіонів свій коментар дав головний тренер Інтера Сімоне Індзагі.

"Ми знаємо, наскільки хороші суперники. Це буде складний матч, і ми повинні показати все, на що здатні.

Нам потрібно працювати дуже згуртовано, якщо хочемо перемогти. Нам протистоїть чудова команда, яка, як і ми, останнім часом не показує у своєї лізі тих результатів, на які заслуговує.

Ми знаємо сильні сторони Бенфіки. У нас є фора у два голи, але нам буде важко. Нам доведеться грати з великою інтенсивністю, бо Бенфіка багато бігає та грає у пас. Нам потрібно перешкодити їм своєю працездатністю.

Нашою метою було потрапити до чвертьфіналу. Тепер ми тут, у нас є шанс пробитися до четвірки найкращих. Ми грали проти дуже сильних команд. Як нападник я завжди переживав, коли я не мав моментів. А мої хлопці створюють можливості, їм просто потрібно зберігати спокій і чекати на вірний момент", — наводить слова Індзагі офіційний сайт УЄФА.

Матч Інтер — Бенфіка відбудеться у вівторок, 19 квітня, о 22:00. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція.