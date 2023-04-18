Дарміан: Ми знаємо, що маємо викластися на повну проти Бенфіки

Захисник дав свій коментар.

Маттео Дарміан дав свій коментар напередодні матчу-відповіді проти Бенфіки.

"Ми знаємо, що показуємо не найкращу гру в серії А. У нас проблеми з реалізацією, тож ми втратили кілька заслужених перемог. Ми хочемо змінити цю тенденцію, але спочатку зосередимося на єврокубку.

Це вирішальний матч, і ми знаємо, що маємо викластися на повну, щоб отримати від нього те, що хочемо", — наводить слова Дарміана офіційний сайт УЄФА.

Матч Інтер — Бенфіка відбудеться у вівторок, 19 квітня, о 22:00. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція.