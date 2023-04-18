Челсі — Реал Мадрид. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 18.04.2023

Football.ua представляє прев'ю до матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, який пройде 18 квітня і розпочнеться о 22:00.

Челсі постарається відігратися у матчі-відповіді, а Реал — довести справу до переможного кінця і вийти в півфінал турніру.

Челсі – Реал

Вівторок, 18 квітня, 22:00. Стадіон Стемфорд Бридж, Лондон. Арбітр зустрічі – Даніель Орсато.

Пряма трансляція на платформі MEGOGO. Перший матч — 0:2

Непросте завдання стоїть перед Челсі. Колектив Френка Лемпарда програв першу зустріч у Мадриді і, відверто кажучи, ніхто не вірить у “синіх”, що вони зможуть пройти такого іменитого опонента. Челсі перебуває у глибокій кризі, атака команди не показує нічого видатного, а після міжнародної паузи лондонська команда забила лише один гол – Брайтону.

Як Челсі збирається відіграватися? Гарне питання. Чи є шанси у "синіх"? Мінімальні є. Челсі виходив у наступний раунд плей-оф Ліги чемпіонів у п'яти із семи випадків, коли програвав перший матч на виїзді. Але тут один важливий момент: тоді в клубі були такі лідери, як Дідьє Дрогба, Джон Террі та нинішній наставник Челсі – Френк Лемпард. Хто може повести клуб за собою сьогодні? Мабуть, ніхто. Немає у команді такого лідера.

Челсі — Реал Мадрид: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Після матчу проти Брайтона до роздягальні Челсі зайшов власник клубу Тодд Болі. За деякими даними, Тодд провів із командою близько години. Бізнесмен зазначив гравцям, що вони ще можуть врятувати сезон, якщо дадуть бій Реалу на Стемфорд Бридж. Він назвав перебування клубу в нижній частині таблиці та останні результати неприйнятними та дав зрозуміти, що команда не виправдовує очікувань. Чи дасть похід Болі у роздягальню своєї команди позитивний результат? Знову ж таки, віриться важко…

Що стосується Реала, то колектив Карло Анчелотті на вихідних здолав Кадіс, завдавши 35 ударів по воротах суперника (11 з яких у ствір воріт). При цьому, мадридський клуб показав погану реалізацію, адже забито було лише два голи. У тій грі не брали участь Вінісіус Жуніор та Тоні Кроос, проте бразилець та німець будуть у строю до гри проти Челсі.

Незважаючи на фактор домашнього поля, букмекери не вірять у перемогу Челсі: перемога “синіх” оцінюється коефіцієнтом 2.92, а перемога Реала – 2.47. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 3.60.

Ймовірно, вже в ніч вівторка англійська Прем'єр-ліга залишиться єдиним змаганням, в якому колектив Френк Лемпарда продовжить брати участь. Якщо тільки не станеться диво...

Орієнтовні склади:

Челсі: Кепа — Фофана, Тіаго Сілва, Чалоба — Джеймс, Канте, Фернандес, Кукурелья — Мудрик, Гаверц, Стерлінг.

Реал: Куртуа — Карвахаль, Мілітао, Алаба, Камавінга — Вальверде, Кроос, Модрич — Родріго, Бензема, Вінісіус Жуніор.

Не зіграють: Чілвелл (дискваліфікація), Кулібалі, Броя – Менді.

Під питанням: Чуквуемека, Гаверц, Лофтус-Чік — ...

"Висять" на картці: Кепа, Тіаго Сілва, Енцо, Галлагер, Джеймс, Кулібалі, Ковачич, Мудрик — Карвахаль, Мілітао.

Тренери кажуть:

Френк Лемпард (Челсі): "Ми можемо зіграти з душею та змінити хід протистояння. Це у наших руках. На нас чекає чудова атмосфера. Але чи зможемо ми завести глядачів, залежить від нас. Уболівальники можуть нам допомогти. Ми маємо зіграти свою роль у цьому.

У Реала чудовий тренер. Я працював із ним і добре його розумію. Видно, що Реал має яскраво виражений кістяк — гравці, які рік за роком виступають на найвищому рівні. Це і Модрич, і Кроос, і Бензема. Та інші. У них багато майстерних гравців, але і як команда вони дуже гарні".

Карло Анчелотті (Реал): "Ми в порядку. Мотивовані, як завжди. Ми проводимо важливі матчі у дуже важливому турнірі. Знаємо, що нам належить зіграти цілий матч. Попереду 90 хвилин. У цьому турнірі за цей час може статися будь-що. Але ми готові зіграти на максимумі.

Ми в Реалі добре знаємо, що маємо робити. Справа навіть не у перемогах. Потрібно битися до останнього щосили. Можливо, нам пощастить зіграти ще в одному півфіналі чи фіналі, але треба рухатися до мети крок за кроком. Якщо вийдемо до півфіналу, то ми на вірному шляху"

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