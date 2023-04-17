Лемпард: Казати, що Челсі розбитий — перебір

Слова англійського наставника напередодні матчу в Лізі чемпіонів.

В.о. головного тренера Челсі Френк Лемпард висловився напередодні матчу з Реалом у 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

"Ми не в тому становищі, в якому хотіли б бути, але казати, що ми розбиті, це перебір.

Щодо місця у чемпіонаті – це реальність. У протистоянні з Реалом ми поступаємося 0:2. Нам потрібно працювати з метою змінити це.

Я не думаю, що завтра може статися щось, що буде кращим за нашу перемогу в Лізі чемпіонів. Тоді ми мали багато складних моментів. Барселона, Наполі... Це був важкий шлях.

З огляду на поточну ситуацію та те, з ким ми граємо, попереду особливий матч.

Я завжди за те, щоб у футболі брали відповідальність на себе як окремі гравці, так і вся команда. Ми маємо звернути увагу на це. Це важлива частина гри", – сказав головний тренер Челсі.

Нагадаємо, що гра у Мадриді завершилася з рахунком 2:0 на користь Реалу.

Матч Челсі – Реал відбудеться 18 квітня о 22:00 за київським часом.