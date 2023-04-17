Челсі — Реал: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі єврокубкового турніру.

У рамках другого матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Реал на Стемфорд Брідж зіграє проти представника АПЛ — Челсі.

Букмекери віддають невелику перевагу у матчі команді Карло Анчелотті. Так, коефіцієнт на тріумф мадридців складає 2,48. Перемога ж Челсі оцінюється у 2,93.

Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 3,55.

В першому матчі Челсі на виїзді не зміг протиставити супротивнику щось суттєве та програв з рахунком 0:2. Голами відзначились Бензема та Асенсіо.

Тож на що ставити?

Ми вважаємо, що Челсі та Реал відзначаться хоча б трьома голами в цьому поєдинку. На це пропонується коефіцієнт 1,93.

Також ми вважаємо, що обидві команди заб'ють. На таку подію пропонується показник 1,72.

Хотіли б звернути увагу на подію "Фора Реала 0". Коефіцієнт на це — 1,8. Враховуючи, що Челсі доведеться розкриватися, Реал матиме шанси виграти матч в другому таймі.

Матч Челсі — Реал відбудеться у вівторок, 18 квітня, о 22:00. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція.