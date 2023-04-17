Челсі — Реал Мадрид: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів 18.04.2023

Онлайн-трансляція матчу-відповідь 1/4 фіналу головного єврокубкового турніру.

У вівторок, 18 квітня, Челсі на своєму полі прийме Реал у рамках матчу-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Челсі — Реал: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Нагадаємо, що перша зустріч завершилася на користь мадридської команди – 2:0. "Сині" намагатимуться відігратися на Стемфорд Брідж, хоч і перебувають у жахливій ігровій формі.

Гра пройде в Лондоні і розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Дивитись онлайн-трансляцію матчу Челсі — Реал Мадрид:

У цій новині буде доступна наша текстова онлайн-трансляція.

Зазначимо, що також цей поєдинок можна буде переглянути у прямому ефірі на платформі MEGOGO.

Матч Челсі – Реал відбудеться 18 квітня о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція гри.