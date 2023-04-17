Вінісіус та Кросс зіграють проти Челсі

17 квітня 2023

ВІНІСІУС ТА КРООС, GETTY IMAGES

Це підтвердив головний тренер "вершкових".

Головний тренер Реала Карло Анчелотті підтвердив, що Вінісіус Жуніор і Тоні Кроос зіграють проти Челсі у чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів. Бразилець і німець пропустили суботню гру проти Кадіса в чемпіонаті Іспанії.

"Обидва гратимуть у вівторок. Вони не змогли зіграти в неділю, бо мали невеликі проблеми. Вони не займалися у загальній групі, але у понеділок тренуватимуться у звичайному режимі, і до вівторка все буде гаразд", — сказав Анчелотті.

Нагадаємо, що гра у Мадриді завершилася з рахунком 2:0 на користь Реалу.

Матч Челсі – Реал відбудеться 18 квітня о 22:00 за київським часом.

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