Ді Лоренцо: Мілан — суперник, якого ми дуже добре знаємо та поважаємо

Захисник "неаполітанців" поділився своїми думками перед грою з Міланом.

Захисник Наполі Джованні Ді Лоренцо прокоментував майбутній перший матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Мілана.

"Завтра буде інший матч, ніж недавній матч у чемпіонаті. Ми готові викластися на повну і насолодитися цим викликом високого рівня.

Про матч чемпіонату було надто багато розмов. Ми разом із тренером проаналізували його і тепер думаємо лише про завтрашній матч. Матч проти Лечче був хорошим, ми здобули важливу перемогу у боротьбі за Скудетто і тепер з упевненістю дивимось уперед.

Ми знаємо, що нам протистоятиме сильна команда. У Лізі чемпіонів рівень суперників дуже високий і ми готові до цього виклику. Ми добре тренувалися і хочемо викластися на повну.

Гра проти Тео Ернандеса та Рафаеля Леау? Вони, безумовно, два чемпіони, але Мілан має інших якісних гравців. Мілан – суперник, якого ми дуже добре знаємо та поважаємо. У матчі чемпіонату ми не показали своєї гри, в тому числі і завдяки їм. Але завтра буде ще один матч, і ми хочемо виграти його, показавши на полі усі свої найкращі якості.

Наполі без Осімгена? Осімген чудовий нападник, і нам шкода, що його немає з нами. Але ми не залежимо від одного гравця, у нас є команда, яка завжди показувала, що вона на висоті, і яка досягає відмінних результатів цього сезону. Ми повинні отримати насолоду від цих двох ігор. Ми переконані, що зможемо зіграти два відмінних матча", — наводить слова Ді Лоренцо прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Мілан — Наполі відбудеться завтра, 12 квітня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.