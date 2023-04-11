Ернандес: Ми мріємо про перемогу в Лізі чемпіонів

11 квітня 2023

Тео Ернандес, ФК Мілан

Захисник "россонері" поділився своїми думками перед грою з Наполі.

Захисник Мілана Тео Ернандес прокоментував майбутній перший матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Наполі.

"У нас було багато хороших матчів, але завтрашній дуже важливий. Я не думаю, що гра в чемпіонаті має якесь значення — це минуле, і на Сан-Сіро буде інший матч. Ми очікуємо сильного Наполі, але ми дуже добре підготувалися до матчу, а вболівальники будуть на нашому боці, і це важливо.

У Наполі всі сильні і це команда, що складається з відмінних гравців, і той, хто замінить Осімгена, може досягти успіху.

Бути віце-капітаном – велика честь для мене. Я щасливий з першого дня тут. Щодня мені всі допомагали. Я мрію залишитися тут якнайдовше, але я думаю тільки про завтрашній матч — це найважливіше.

Ми мріємо про перемогу в Лізі чемпіонів, але ми маємо думати лише про те, щоб добре зіграти завтра", — наводить слова Ернандеса прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Мілан — Наполі відбудеться завтра, 12 квітня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.

Джерело: ФК Милан

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