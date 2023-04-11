Піолі: Вийти у півфінал та спробувати виграти Лігу чемпіонів було б чудовим досягненням

Наставник "россонері" поділився своїми думками перед грою з Наполі.

Головний тренер Мілана Стефано Піолі прокоментував майбутній перший матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Наполі.

"Завтра розпочнеться ще одне 180-хвилинне випробування. Матчі в чемпіонаті дали нам деякі підказки, і ми знаємо, що маємо показати відмінну гру, щоб бути гідними такої сильної команди. І ми зосереджені лише на цьому.

Незалежно від наших результатів, зараз має значення лише Мілан, який вийде на поле завтра, а підсумки ми підіб'ємо наприкінці сезону. Ми повинні бути уважними у всіх аспектах, тому що суперник відмінної якості та знає, як використовувати кожну помилку. Ми не можемо дозволити собі зменшити концентрацію, тому що рівень дуже високий. У Лізі чемпіонів ми показали, що ми здатні на це.

Завдяки силі мрії ми виграли Скудетто, тому мріяти корисно для нас. Стадіон та наші вболівальники дадуть нам правильний поштовх, щоб ми виклалися на повну.

Ми не будемо більш безтурботними, ніж Наполі. Ми говоримо про Лігу чемпіонів, Мілан, історію — ми безтурботні, тому що знаємо, що добре попрацювали, але обидві команди будуть дуже мотивовані. Вийти у півфінал та спробувати виграти Лігу чемпіонів було б чудовим досягненням.

Наполі — команда найвищого рівня, яка забила найбільше голів у Лізі чемпіонів. У них чудова якісна команда, але ми починаємо з 0:0, і я чекаю на два збалансовані матчі. Ми можемо очікувати від них сюрпризів, і ми маємо це розуміти", — наводить слова Піолі прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Мілан — Наполі відбудеться завтра, 12 квітня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.