Діас: Мілан та Наполі — дві дуже талановиті команди

Іспанський півзахисник — про майбутній матч.

Півзахисник Мілану Браїм Діас очікує видатної битви в рамках чвертьфінального матчу Ліги чемпіонів проти Наполі.

"Мілан та наші вболівальники люблять цей турнір, бо команда багато разів вигравала його. Після стільки років ми знову граємо у чвертьфіналі найпрестижнішого клубного турніру. Це говорить, що ми добре пораємося зі своєю роботою. У нас дуже талановиті гравці та дуже згуртована команда. Здорово, що ми знову серед восьми найкращих клубів.

На нас чекає цікаве протистояння. Ми виграли скудетто минулого року, а Наполі цього сезону очолює таблицю чемпіонату з великим відривом. Очевидно, трофей майже в їхніх руках. Попереду захоплююча битва: дві італійські команди, дві дуже талановиті команди, два великі клуби. Можете уявити, що це означає для італійців", — наводить слова Діаса офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, що матч між Міланом та Наполі відбудеться завтра, о 22:00. Стежте за подіями гри в нашій текстовій онлайн-трансляції.