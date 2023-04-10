Мілан — Наполі: онлайн-трансляція матчу 12.04.2023 Ліги чемпіонів

10 квітня 2023

Мілан - Наполі, Getty Images

Онлайн-трансляція матчу першого матчу 1/4 фіналу головного єврокубкового турніру.

У середу, 12 квітня, відбудеться гучне італійське протистояння, в якому Мілан у рамках першого чвертьфінального матчу Ліги чемпіонів зустрінеться з Наполі.

Напередодні єврокубкового матчу Мілан на своєму полі поділив очки з Емполі (0:0), а Наполі в гостях обіграв Лечче (2:1).

Перша гра пройде на стадіоні Сан Сіро в Мілані, а стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Дивитись онлайн-трансляцію матчу Мілан — Наполі:

Більше того, в Україні матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між Міланом та Наполі покаже платформа MEGOGO.

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