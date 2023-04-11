Енцо: Ми докладемо всіх зусиль, щоб представити Челсі якнайкраще

11 квітня 2023

Енцо Фернандес, ФК Челсі

Хавбек "синіх" поділився своїми думками напередодні гри з Реалом.

Півзахисник лондонського Челсі Енцо Фернандес прокоментував майбутній перший матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти мадридського Реалу.

"Френк розмовляв з командою і сказав нам тримати голову прямо і зосередитися на грі.

Челсі — клуб із величезною історією, і він розповів нам про те, як вигравав Лігу чемпіонів у 2012 році, і згадав, що на той час у нього був найгірший момент у команді.

Він представляє нас якнайкраще, і завтра ми докладемо всіх зусиль, щоб представити Челсі якнайкраще.

Ми знаємо, що Реал — дуже великий клуб із багатою історією. Звичайно, це команда з дуже класними гравцями, але ми віримо в те, що збираємося зробити.

Модріч та Кроос? Ми нікого не боїмося. Є повага, і ми знаємо сильні якості Реалу.

Я намагатимусь отримати задоволення від матчу, і я не відчуваю, що мені потрібно комусь щось доводити, і я зроблю все можливе для Челсі, як завжди.

У нас сильна команда, ми єдині та знаємо, що таке Ліга чемпіонів. Тож ми морально готові зіграти завтрашній матч", — наводить слова Енцо прес-служба "синіх".

Нагадаємо, матч Реал — Челсі відбудеться завтра, 12 квітня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.

Джерело: ФК Челси

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