Алаба: Більшість часу Реал є фаворитом, але ми не думаємо про це

Австрійський захисник "вершкових" поділився своїми думками перед грою з Челсі.

Захисник мадридського Реала Давід Алаба прокоментував майбутній перший матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти лондонського Челсі.

"Я знаю, що я можу зробити, і знаю, яка якість є у мене, щоб допомогти команді. Я завжди зосереджений на собі і багато працюю. Зараз я почуваюся дуже добре. У мене були деякі проблеми зі здоров'ям, але я впевнений у собі та готовий грати.

Не секрет, що я можу грати на більшій кількості позицій і що я гнучкий гравець, але я почуваюся комфортніше на позиції центрального захисника, де я граю вже чотири роки. У моїй кар'єрі були тренери, які хотіли спробувати мене на багатьох позиціях, але зараз я в центрі оборони і почуваюся дуже добре. Чого я хочу, то це допомогти команді перемогти.

Якщо ми подивимося на історію Реалу, тиск завжди дуже високий. Ми це знаємо, але нам він подобається. Реал — особливий клуб, найкращий клуб у світі, і ми маємо справлятися з цим тиском. Ми дуже багато працюємо та дуже впевнені. Ми хочемо, щоб усі пишалися нами.

Більшість часу Реал є фаворитом, але ми не думаємо про це. Ми дуже добре тренувалися. Мета полягає в тому, щоб вийти до півфіналу, і ми починаємо працювати завтра. Ми повинні досягти успіху і постаратися. Цього року змінилося те, що ми граємо перший матч удома, а другий на виїзді, але ми знаємо, що ми можемо зробити у двох іграх та у чому наші сильні сторони. Ми дуже впевнені у собі і працюємо для цього щодня.

Я не думаю, що Челсі боятиметься Сантьяго Бернабеу. Це особливий матч, на особливому стадіоні та перед нашими особливими вболівальниками. Ми могли бачити це минулого року – нас нелегко обіграти вдома перед нашими вболівальниками.

Ми не недооцінюємо суперника. Ми знаємо, що у них чудовий склад, що це відмінна команда, і що ми маємо зосередитися на собі та бути дуже зосередженими з першої хвилини. У них добрі гравці, і це дуже сильна команда.

Анчелотті чудовий тренер, він показував це багато разів. Він знає, як досягти успіху, і ми всі бачили це в минулому. Ми дуже раді, що він у нас є, і ми хотіли б, щоб він продовжував працювати з нами наступного року.

Ла Ліга? Мета щороку – стати чемпіоном. Цього року ми втратили багато очок, але ми маємо продовжувати, зберігати спокій та йти від гри до гри. Це те, що робить нас такими особливими, що ми йдемо до кінця", — наводить слова Алаби прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Реал — Челсі відбудеться завтра, 12 квітня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.