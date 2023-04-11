Анчелотті: Я фанат Челсі, тому що провів там два добрі роки, але я не повернуся

Наставник "вершкових" поділився своїми думками напередодні гри з Челсі.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті прокоментував майбутній перший матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти лондонського Челсі.

"Цей матч буде відрізнятися від інших ігор, які ми провели в Лізі чемпіонів. Ми повинні скористатися тим фактом, що ми граємо першу гру вдома, щоб отримати перевагу перед вирішальною грою у відповідь. Команда завжди добре виступала вдома і на виїзді, за винятком минулорічного матчу Ми хочемо провести хороший матч, нам потрібно добре захищатися, краще, ніж проти Вільярреала в суботу, і, якщо можливо, атакувати так, як ми це робили на Камп Ноу у матчі-відповіді півфіналу Кубка Іспанії.

Мої футболісти дуже добре розуміють коли можна жартувати, а коли потрібно бути серйозними. Іноді вони весело проводять час разом, але коли їм потрібно бути серйозним, їм не потрібно допомагати в цьому. Керувати такою командою дуже просто. Усі визнають, що я чудово розуміюся на управлінні, але є й інші речі. Команда добре попрацювала, і якщо ми виграємо Кубок Іспанії, ми виграємо усі можливі титули за два сезони. Є команди, які не роблять цього навіть за все життя.

Минулого сезону з Челсі ми пережили багато важких моментів, незважаючи на те, що у нас була велика перевага у першому матчі. Ми повинні поважати Челсі, тому що там є класні гравці, і в таких матчах із такою великою мотивацією вони показують найкраще. Вони мають гравців дуже високого рівня.

Мені сумно через те, що зараз відбувається з Челсі, тому що в мене чудові спогади про клуб та людей, які продовжують там працювати. Я фанат Челсі, бо провів там два добрі роки, але я не повернуся. Я думаю, що Лемпард чудово справляється зі своєю роботою.

Мені 63 роки, і у мене на 20 років більше досвіду, ніж у Френка, але це не змінює того факту, що може статися під час гри. Він чудовий тренер та фантастичний професіонал, якого я тренував як гравця. Він знає, як підготувати команду до таких матчів. Я не думаю, що досвід буде дуже корисним для таких матчів. Він прийшов лише тиждень тому, і в нього все буде добре, поки він у Челсі.

Ми заслужили торішню перемогу в Лізі чемпіонів, тому що той, хто її виграє, заслуговує на це. Я переконаний у цьому. Якщо ти відіграєшся у матчах, то це тому, що в останні хвилини в тебе більше впевненості та енергії для перемоги. Матчі закінчуються по свистку арбітра. Ми заслужили на ту перемогу і постараємося заслужити трофей і цього року. Не через мене, а тому що ми граємо краще за інших. У нас були складні матчі, особливо проти Челсі та Манчестер Сіті. Ми мали мотивацію не здаватися, і в результаті ми перемогли.

Для мене і для Мальдіні Стамбул не найприємніший спогад, особливо тамтешній стадіон і 2005 рік. Я дуже поважаю Мальдіні. Він був моїм партнером, капітаном та фантастичною людиною. Було б непогано, якби ми змогли побачитись у мій день народження, коли пройде фінал Ліги чемпіонів.

Стан Вальверде? Він здоровий та мотивований, як і вся команда. Він добре тренувався. Я дуже добре його знаю, і він має ефектні та незвичайні людські якості. Я не хочу коментувати те, що сталося, але завтра він, як завжди, викладеться на повну”, - наводить слова Анчелотті прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Реал — Челсі відбудеться завтра, 12 квітня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.