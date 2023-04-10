Реал Мадрид — Челсі: онлайн-трансляція матчу 12.04.2023 Ліги чемпіонів

У середу, 12 квітня, мадридський Реал на своєму полі в Іспанії прийме лондонський Челсі у рамках першого чвертьфінального матчу Ліги чемпіонів.
Напередодні єврокубкового матчу Реал на своєму полі поступився Вільярреалу (2:3), а Челсі в гостях мінімально програв Вулвергемптону (0:1).
Перша гра пройде на стадіоні Сантьяго Бернабеу в Мадриді, а стартовий свисток матчу пролунає о 22:00 за київським часом.
Дивитись онлайн-трансляцію матчу Реал Мадрид — Челсі:
Більше того, в Україні матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між Реалом та Челсі покаже платформа MEGOGO.