Реал Мадрид — Челсі: онлайн-трансляція матчу 12.04.2023 Ліги чемпіонів

10 квітня 2023

Реал Мадрид - Челсі, Getty Images

Онлайн-трансляція матчу першого матчу 1/4 фіналу головного єврокубкового турніру.

У середу, 12 квітня, мадридський Реал на своєму полі в Іспанії прийме лондонський Челсі у рамках першого чвертьфінального матчу Ліги чемпіонів.

Напередодні єврокубкового матчу Реал на своєму полі поступився Вільярреалу (2:3), а Челсі в гостях мінімально програв Вулвергемптону (0:1).

Перша гра пройде на стадіоні Сантьяго Бернабеу в Мадриді, а стартовий свисток матчу пролунає о 22:00 за київським часом.

Дивитись онлайн-трансляцію матчу Реал Мадрид — Челсі:

Більше того, в Україні матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між Реалом та Челсі покаже платформа MEGOGO.

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