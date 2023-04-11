Мудрик, Сілва та Канте у заявці Челсі на матч проти Реала у Лізі чемпіонів

11 квітня 2023

Михайло Мудрик, Getty Images

У Мадрид вирушили 24 футболісти.

Лондонський Челсі на своєму офіційному сайті оголосив список футболістів, які вирушили до Мадриду на перший матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Реала.

Головний тренер "синіх" Френк Лемпард взяв на гру проти "вершкових" 24 футболісти, зокрема українця Михайла Мудрика.

Також до списку потрапили Тіаго Сілва та Нголо Канте. Перший відновився після травми, а другий ще не виступав у нинішній Лізі чемпіонів через пропущену першу половину сезону.

Воротарі: Кепа Аррісабалага, Маркус Беттінеллі, Єдуар Менді.

Захисники: Тіаго Сілва, Трево Чалоба, Бен Чілвелл, Ріс Джеймс, Каліду Кулібалі, Сесар Аспілікуета, Марк Кукурелья, Веслі Фофана.

Півзахисники: Енцо Фернандес, Нголо Канте, Матео Ковачич, Крістіан Пулішич, Рубен Лофтус-Чік, Михайло Мудрик, Мейсон Маунт, Деніс Закарія, Хакім Зієш, Конор Галлагер.

Нападники: Жоау Феліш, Рахім Стерлінг, Кай Гаверц.

Нагадаємо, матч Реал — Челсі відбудеться завтра, 12 квітня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.

Джерело: ФК Челси

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