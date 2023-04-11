Лемпард: Ігри, подібні до завтрашнього дня — це відмінний шанс проявити себе

11 квітня 2023

Френк Лемпард, Getty Images

Френк Лемпард поділився своїми думками перед грою з Реалом.

Виконувач обов'язків головного тренера лондонського Челсі Френк Лемпард прокоментував майбутній перший матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти мадридського Реалу.

"Маунт, Сілва та Канте — всі у формі та разом з командою. Вони готові, і хочуть грати.

Н'Голо — особливий гравець. Я знаю, які труднощі були у нього останнім часом через травми, але з погляду повернення на справді високий рівень — я був свідком того, як він це робив у минулому. Він зробив це у Суперкубку проти Ліверпуля кілька років тому. Він пройшов фітнес-тест, давно не грав. Він має можливість зробити це, тому що він особливий гравець.

Я думаю, що стати лідером команди можна лише на полі, і немає сенсу називати когось лідером, доки він не покаже чому і не зробить усе на полі. У нас багато гравців, які мають багато титулів, тому ми не можемо назвати себе зовсім молодими, тому що якщо пройтися по складу, то можна побачити багато трофеїв.

Крім того, з погляду природних лідерів, я думаю, що сучасні лідери сильно змінилися у грі та в роздягальні. Я не думаю, що ми можемо озирнутися на 10 чи 15 років тому і спробувати відтворити те, якими тоді були лідери.

Звичайно, цього сезону Челсі залучив кілька молодих гравців, і ми маємо дати їм шанс стати лідерами, якими ми хочемо їх бачити. Енцо стає лідером, але йому всього 22 роки, і йому доведеться ще пройти свій шлях.

Ігри, подібні до завтрашнього дня — це відмінний шанс проявити себе і показати свою індивідуальність, яка робить вас справжнім лідером.

Ми робимо багато роботи за лаштунками на тренуваннях і в роздягальні, розмовляємо з гравцями. Моя робота — донести до них необхідність тренуватися на певному рівні, мати менталітет певного рівня, індивідуально й у команді, а решту вони мають показати на полі.

Я абсолютно не піддаю сумніву той факт, що у них є характер, тому що я бачив, що відбувається в роздягальні та розумію футбол. Але іноді гравці можуть втратити впевненість, і це може виглядати як недолік характеру", — наводить слова Лемпарда прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Реал — Челсі відбудеться завтра, 12 квітня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.

Джерело: ФК Челси

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