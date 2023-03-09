Зоммер розповів, як віддячить Де Лігту за спасіння у матчі з ПСЖ

Швейцарський голкіпер майже привіз гол.

Мюнхенська Баварія напередодні здобула другу перемогу в двоматчевому двобої проти французького Парі Сен-Жермен, завдяки чому пробилась до чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

В одному з епізодів Янн Зоммер припустився жахливої помилки, подарувавши м'яч супротивнику, проте Де Лігт врятував команду, вибивши м'яч з лінії воріт.

Швейцарський голкіпер дуже вдячний партнеру та обов'язково йому віддячить.

Баварія — ПСЖ 2:0 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

"Я подивився на Станішіча, але його вже закрили – і раптом у мене більше не було рішення! Те, що зробив Де Лігт, було неймовірним.

Якби все склалося не так, гра була б іншою. Я залишу на порозі де Лігта повну вантажівку швейцарського шоколаду", – наводить слова голкіпера Bayern & Germany.

Наступний матч мюнхенська Баварія проведе вдома проти Аугсбурга.