Баварія вдруге обіграла ПСЖ та вийшла до чвертьфіналу Ліги чемпіонів

Крістоф Галтьє не зміг привести чемпіонів Франції до успіху на міжнародній арені.

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Баварія — ПСЖ 2:0 (перший матч — 1:0)

Голи: Шупо-Мотінг, 61, Гнабрі, 89



Баварія: Зоммер — Станішич, Упамекано, де Лігт — Коман (Гнабрі, 86), Кімміх, Горецка, Девіс — Мусіала (Мане, 82), Мюллер (Канселу, 86) — Шупо-Мотінг (Сане, 68).



ПСЖ: Доннарумма — Данілу, Рамос, Маркіньос (Мукіеле, 36, Бітшиабу, 46) — Хакімі, Вітінья Феррейра (Екітіке, 81), Верратті, Ф. Руїс, Мендеш (Бернат, 82) — Мессі, Мбаппе.



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