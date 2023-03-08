Баварія вдруге обіграла ПСЖ та вийшла до чвертьфіналу Ліги чемпіонів

08 березня 2023

Баварія — ПСЖ, Getty Images

Крістоф Галтьє не зміг привести чемпіонів Франції до успіху на міжнародній арені.

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.

Баварія — ПСЖ 2:0 (перший матч — 1:0)
Голи: Шупо-Мотінг, 61, Гнабрі, 89

Баварія: Зоммер — Станішич, Упамекано, де Лігт — Коман (Гнабрі, 86), Кімміх, Горецка, Девіс — Мусіала (Мане, 82), Мюллер (Канселу, 86) — Шупо-Мотінг (Сане, 68).

ПСЖ: Доннарумма — Данілу, Рамос, Маркіньос (Мукіеле, 36, Бітшиабу, 46) — Хакімі, Вітінья Феррейра (Екітіке, 81), Верратті, Ф. Руїс, Мендеш (Бернат, 82) — Мессі, Мбаппе.

Попередження: 
команди
   