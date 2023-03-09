Томас Мюллер — найкращий гравець матчу Баварія — ПСЖ

Німець допоміг своїй команді чимало в атаці.

Мюнхенська Баварія здобула другу перемогу в двоматчевому двобої проти французького Парі Сен-Жермен, завдяки чому пробилась до чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Баварія — ПСЖ 2:0 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Результативні дії в звітній грі записали на свій рахунок Ерік-Максим Шупо-Мотінг, якому наприкінці першого тайму асистував Леон Горецка, а також Серж Гнабрі, який під завісу основного часу забив із передачі Жоау Канселу.

Однак жоден із цієї четвірки, на думку офіційного сайту УЄФА, не заслуговував на нагороду Найкращого гравця зустрічі настільки, наскільки мав її отримати нападник Томас Мюллер.

На рахунку 33-річного німця 50 доторків до м’яча, 31 із 36 влучних передач (86%), одна виграна дуель в повітрі та три внизу поблизу власного штрафного, одне перехоплення, один фол, одне потрапляння до офсайду, чотири відбирання (з шести спроб) та 3,2% від загального часу перебування з м’ячем у ногах на обидві команди.

У той самий час портал WhoScored дав Мюллеру всього 7,0 балів, тоді як кращим було визнано Альфонсо Девіса з оцінкою 8,2.

Наступний матч мюнхенська Баварія проведе вдома проти Аугсбурга.