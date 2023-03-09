Баварія — ПСЖ 2:0 Відео голів та огляд матчу 08.03.2023

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів, що відбувся 8 березня 2023 року, 22:00.

У рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА мюнхенська Баварія знову обіграла Парі Сен-Жермен і пробилася в наступну стадію турніру.

Протягом зустрічі підопічні Юліана Нагельсманна відправили у ворота паризького гранда два м'ячі, авторами яких стали Ерік Шупо-Мотінг та Серж Гнабрі, чого виявилося більш ніж достатньо для перемоги та потрапляння до чвертьфіналу ЛЧ.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу-відповіді Баварія — ПСЖ в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2022/23:

Баварія — ПСЖ 2:0 (перший матч — 1:0)

Голи: Шупо-Мотінг, 61, Гнабрі, 89



Баварія: Зоммер — Станішич, Упамекано, де Лігт — Коман (Гнабрі, 86), Кімміх, Горецка, Девіс — Мусіала (Мане, 82), Мюллер (Канселу, 86) — Шупо-Мотінг (Сане, 68).



ПСЖ: Доннарумма — Данілу, Рамос, Маркіньос (Мукіеле, 36, Бітшиабу, 46) — Хакімі, Вітінья Феррейра (Екітіке, 81), Верратті, Ф. Руїс, Мендеш (Бернат, 82) — Мессі, Мбаппе.